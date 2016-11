Spiegel Geschichte 08:40 bis 09:35 Dokumentation Saudi-Arabien - Staat im Umbruch? GB 2013 Stereo 16:9 Merken Der britische BBC-Reporter Frank Gardner und sein Kameramann werden im Jahr 2004 in einem Vorort der saudi-arabischen Hauptstadt Riad von Al Qaida-Terroristen angegriffen. Der Kameramann stirbt, Gardner wird endlich schwer verletzt und fast verblutet in eine Spezialklinik eingeliefert. Er überlebt, wird aber den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen. Zehn Jahre später kehrt der Nahost-Experte zurück an den Ort des Geschehens. Viel hat sich verändert: Die Saudis haben die sozialen Medien als Ventil entdeckt - doch dürfen Frauen immer noch nicht Auto fahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The changing face of Saudi Arabia

