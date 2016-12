Sky Sport Austria 17:00 bis 19:15 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL UPC Vienna Capitals - EC Liwest Black Wings Linz, 23. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Showdown in der Hauptstadt! Spitzenreiter Vienna Capitals empfängt Verfolger Linz zum großen Schlager. Nach den beiden Auswärtssiegen in Ljubljana und Fehervar setzten die "Caps" ihren Erfolgslauf auch gegen den HC Orli Znojmo fort. Mit einem 3:2 gegen die Tschechen bauten die Wiener ihre Tabellenführung auf drei Zähler aus. Die letzten beiden Matches gegen Linz gewannen zwar die "Caps", doch sowohl beim 4:3 in Wien als auch beim 3:2 in Linz fiel die Entscheidung erst in der Overtime. "Gegen die Black Wings wird es extrem schwierig", meint Headcoach Serge Aubin. "Jeder weiß, welche Fähigkeiten diese Mannschaft hat. Wir mussten in beiden Partien Überstunden machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie