Sky Bundesliga 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05, 12. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Hertha BSC hat den Sprung auf Platz drei verpasst. In Augsburg reichte es für die Hauptstädter nur zu einem torlosen Unentschieden. Bei sieben bis acht Spielern habe die Frische gefehlt, kritisierte Hertha-Coach Pal Dardai, "aber dass wir auch ohne Top-Leistung einen Punkt mitnehmen, spricht für uns". Für die fehlende Frische machte Dardai die Länderspielreisen seiner Profis verantwortlich. Insofern ist der Ungar froh, das Team eine Woche lang intensiv auf das Duell gegen Mainz vorbereiten zu können. "Es ist wichtig, was jetzt kommende Woche zu Hause passiert", sagt Dardai, der den Platz in der Bundesliga-Spitzengruppe verteidigen will. Moderation: Jan Henkel, Kommentar: Oliver Seilder In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Henkel