Sky Bundesliga 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg, 14. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Der Simon kann's nicht lassen - bei Stuttgarts 1:1 in Berlin schoss Simon Terodde seinen achten Saisontreffer, ließ aber bei 1:0-Führung zwei weitere Hochkaräter liegen. "Leider habe ich da den Sack nicht zugemacht", ärgerte sich der 28-jährige Stürmer. Durch das Remis bleibt der VfB hartnäckigster Verfolger von Spitzenreiter Braunschweig. Auch der Guido kann's nicht lassen - bei Nürnbergs 2:2 gegen Würzburg erzielte Guido Burgstaller sein elftes Saisontor. "Wenn's läuft, dann läuft's eben", so der österreichische Goalgetter. Nach nunmehr sieben ungeschlagenen Spielen reist der FCN mit breiter Brust ins Schwabenland. "Wir fahren nicht chancenlos hin", so Coach Alois Sch In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 244 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 100 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:15

Seit 64 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 44 Min.