Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC, 14. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Ein "teuflisch" traumhaftes Tor sicherte Kaiserslautern ein 1:1 in München - Zoltan Stieber stoppte einen 30-Meter-Pass von Christoph Moritz mit dem linken Fuß und hob den Ball elegant mit rechts über den TSV-Torwart. "Ein Riesen-Ding", lobte Trainer Tayfun Korkut. Durch das Remis blieben die "Roten Teufel" zum vierten Mal in Serie ungeschlagen und verschafften sich weiter Luft im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den Relegationsrang und den Karlsruher SC beträgt satte fünf Punkte. Die Badener verloren 1:3 gegen Sandhausen und gaben zum zweiten Mal in Folge eine 1:0-Führung aus der Hand. Die badische Luft wird für Coach Tomas Oral immer dünner. Der fordert "einen S In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

