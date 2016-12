KI.KA 18:15 bis 18:35 Trickserie Der kleine Drache Kokosnuss Kokosnuss Express / Wie geschmiert D 2014-2015 2016-12-02 10:50 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Kokosnuss Express: Mit großem Erfolg verkauft Magnus auf der ganzen Insel seine Äpfel. Das inspiriert Kokosnuss zu einer eigenen Geschäftsidee. Ein Express-Lieferservice, das ist es, was der Dracheninsel fehlt! Egal wohin, egal wie groß oder schwer, Kokosnuss transportiert alles und meistert jede Herausforderung. Mit der Unterstützung von Oskar und Matilda läuft das Geschäft spitze - bis Chef einen Auftrag für sie hat, der sich als äußerst explosiv herausstellt. Wie geschmiert: Wenn Grasdrache Big Bo es mal eilig hat, kann er ziemlich schnell werden. Nur das Abbremsen ist so eine Sache. Nun steckt er fest, eingekeilt zwischen den Felsen, mitten im Fressdrachendorf! Und dummerweise versperrt Big Bo exakt den Platz, auf dem das alljährliche "festliche Festmahl" stattfindet. Chef ist außer sich. Das Riesenvieh soll sofort weg! Leichter gesagt als getan. Da hat Kokosnuss eine Idee, wie er mit kleinen Mitteln Großes bewegen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Drache Kokosnuss Regie: Elena Miroglio, Hubert Weiland Drehbuch: Verena Bird, Emma Collins, Richard Brookes, Jonathan Evans, Jimmy Hibbert, Anna Knigge, Mark Slater