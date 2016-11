KI.KA 09:20 bis 09:45 Trickserie Roary, der Rennwagen Zwei Mamas geben Gas / Cowboys und Schurken GB 2007-2010 2016-12-22 09:20 Stereo 16:9 Live TV Merken Zwei Mamas geben Gas: Nicht nur, dass Chris dringend seinen Papierkram in Ordnung bringen muss, nein, ausgerechnet jetzt kündigt auch noch seine Mama einen Besuch an. Auch Herrn Dampfarellis Mutter, Mama Mia, will mit ihrem Sohn ein Wörtchen reden. Zuerst sind sich die beiden Damen alles andere als grün, doch bei einem kuriosen Wettrennen über die Silbertalrennstrecke kommen sie sich näher. Cowboys und Schurken: Chris und Tinto schauen sich im Fernsehen einen Western an und träumen davon, einmal Cowboys zu sein. Flitz fühlt sich von den anderen ausgeschlossen und beschließt, sie dafür büßen zu lassen. So beginnt eine Jagd der Cowboys nach dem Schurken Flitz, an deren Ende Flitz bemerkt, dass das Leben als Cowboy viel lustiger ist, als das eines Schurken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Roary the Racing Car Regie: Tim Harper Drehbuch: Dave Ingham, Wayne Jackman, Dave Jenkins, Diane Redmond, Dan Wicksman

