TNT Comedy 09:30 bis 09:55 Comedyserie Keine Gnade für Dad Spieleabend USA 2004 16:9 Merken Eddies neue Freundin Faye macht ihm klar, dass er sich nicht wie ein Erwachsener aufführt und verdirbt ihm somit den Spaß am geplanten Band-Abend in der Bar. Als Sean hört, dass der Musikabend platzt, ist er frustriert und kann Faye noch weniger leiden als zuvor. Jimmy will Taya beweisen, wie sportlich er ist, und Lily muss sich damit abfinden, dass Brad inzwischen mit Taya ausgeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Karri Bowman (Faye) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff Kamera: Victor Goss, Rick F. Gunter

