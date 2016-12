AXN 18:30 bis 19:30 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Klassefrau GB 2009 16:9 Merken Durch einen Zufall gerät Mickey an das Collier mit dem berühmten Josephine-Diamanten. Doch es gibt ein Problem: Mickey kann das Schmuckstück nicht einfach so auf dem Markt verkaufen, da die Polizei schon nach dem vermissten Collier sucht. Auch der schwerreiche Diamantenfreak Brynes ist hinter dem Collier her... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Patrick Bergin (Toby Baxter) Originaltitel: Hustle Regie: Julian Simpson Drehbuch: Tom Butterworth, Chris Hurford Kamera: Stephan Pehrsson Altersempfehlung: ab 16