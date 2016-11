AXN 11:45 bis 12:35 Actionserie Sea Patrol Der letzte Zeuge AUS 2011 16:9 Merken Die Crew der Hammersley entert ein Fischerboot. Dort machen sie einen grausigen Fund, die Hälfte der Besatzung wurde regelrecht niedergemetzelt. Die Überlebenden sprechen davon, dass die Täter Uniformen trugen, die denen der Marine zum Verwechseln ähnlich sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kristian Schmid (Robert J Dixon) Nikolai Nikolaeff (Leo '2 Dads' Kosov-Meyer) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Jeff Truman Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Chad Gock, Les Gock, Edward Said, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

