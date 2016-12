History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Krieg der Aliens USA 2015 Stereo 16:9 Merken Am 19. März 2002 wurde Gary McKinnon verhaftet, weil er sich in 97 Pentagon- und NASA-Computer gehackt hatte. Er behauptet, dort Beweise für eine geheime amerikanische Raumflotte gefunden zu haben. Wenn die USA tatsächlich solch ein Programm betreiben, stellt sich die Frage, ob sie sich auf einen Weltraumkrieg gegen andere Nationen oder Spezies vorbereiten. Prä-Astronautiker nehmen an, dass verschiedene Gruppen von Aliens seit Jahrtausenden ihre Konflikte auf der Erde ausgetragen haben und dadurch in die Geschichten verschiedener Völker eingegangen sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Clotworthy (Narrator) Originaltitel: Ancient Aliens Musik: Alex Khaskin

