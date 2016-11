History 22:45 bis 23:30 Dokusoap Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede Das Chakram USA 2015 Stereo 16:9 Merken Vier Schmiede müssen eine Waffe herstellen, die nur aus wiederaufbereitetem Material besteht. Als die Zeit knapp wird, sind zwei der Teilnehmer gezwungen zu improvisieren. Die Finalisten begeben sich in ihre heimischen Werkstätten, um ein indisches Chakram herzustellen. Sie kehren mit zwei sehr verschiedenen Interpretationen dieser tödlichen, kreisförmigen Wurfwaffe zurück. Nur eine der Waffen besteht die Tests der Jury. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Forged in Fire Musik: Justin Crosby Altersempfehlung: ab 12