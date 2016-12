History 15:30 bis 16:00 Dokumentation Die Truck-Jäger Roter Flitzer USA 2014 Stereo 16:9 Merken Eine Autovermietung, die sich auf exotische Fahrzeuge spezialisiert hat, meldet, dass ein roter Ferrari von einem Lkw gestohlen wurde und bietet eine Belohnung von 10.000 Dollar, wenn er schnell zurückgebracht wird. Der Anruf bringt alle drei Truckjäger-Teams dazu, die Straßen der Innenstadt von Houston zu durchkämmen, denn so eine hohe Bezahlung hat keiner von ihnen je bekommen. Eines der Teams muss Charakter beweisen, als sie einen Lkw pfänden sollen, dessen Besitzer sich nicht von seinem Fahrzeug trennen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Big Rig Bounty Hunters Altersempfehlung: ab 12