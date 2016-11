History 09:20 bis 10:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Ausgehungert USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Alaska werden die Lebensmittelvorräte knapp und Morgan muss für seine nächste Mahlzeit kämpfen, um zu verhindern, dass er nach seiner Gebirgsdurchquerung verhungert. Marty macht eine unverhoffte Entdeckung. In Montana dauert Toms Durststrecke zwar an, doch bei einer aufreibenden Elchjagd hat er endlich Erfolg. Als die Raubtieraktivitäten im Ruby Valley zunehmen, stellt Rich sein Team vor eine schwere Aufgabe, um sicherzustellen, dass er nicht in einen Rückstand gerät. In North Carolina wird Eustaces Holzfäller-Operation immer anstrengender. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12

