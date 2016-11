ARTE 23:30 bis 01:15 Drama Niemand weiß davon F 2014 Nach der Graphic Novel "Pilules Bleues" von Frederik Peeters Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der 40-jährige JB und sein bester Freund Guy haben nicht viele Abnehmer für ihre Comic-Zeitschrift auf dem Festival, an dem sie teilnehmen. Doch dann treffen sie die Verlegerin Alexia, die ihnen vorschlägt, mit ihr und anderen Zeichnern ein Kollektiv zu gründen. Auf Alexias Silvester-Party sollen sie wenig später ihre zukünftigen Mitstreiter kennenlernen. Dort fällt JB Laura auf, die ihm schon immer gefiel. Doch Laura hat sich verändert: Mit totenblasser Haut und Augenringen sieht sie unglücklich aus. Trotzdem verliebt sich der introvertierte JB in Laura. Die Beziehung ist nur ein paar Tage alt, als sie ihn mit einem Geständnis schockiert. Seit ihrer Schwangerschaft weiß Laura, dass sie und ihr Sohn beide HIV-positiv sind. Der sechsjährige Oscar wächst nicht wie andere Gleichaltrige auf: Seit seiner Geburt in eine Familie ohne Vater ist er in ärztlicher Behandlung und muss mit einer Vielzahl von Vorsichtsmaßnahmen fertig werden. Das Zusammenleben von Laura und JB ist nicht einfach: Zum einen überschattet die Sorge vor Ansteckung die Beziehung, zum anderen belastet sich JB mit Selbstvorwürfen, da er nichts gegen die Krankheit ausrichten kann. Auch andere Widrigkeiten werden zu echten Härtetests, die ihn fast an der Liebe verzweifeln lassen. Dinge, die er nur Pinsel, Tusche und Zeichenheft anvertrauen kann wie die unverhohlen feindseligen Gesichter der eigenen Eltern, als die Patchwork-Familie ihnen den wahren Grund der Übervorsicht für den Jungen bekennen muss. JB kommt an seine Grenzen bei dem Versuch, unter diesen Bedingungen ein "normales" Familienglück wahr werden zu lassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guillaume Gouix (JB) Florence Loiret Caille (Laura) Benjamin Bellecour (Guy) Timothé Vom Dorp (Oscar, 6 Jahre alt) François Deblock (Oscar, 16 Jahre alt) Originaltitel: Les pilules bleues Regie: Jean-Philippe Amar Drehbuch: Charlotte Sanson, Jean-Philippe Amar Kamera: Emmanuel de Fleury Musik: Laurent Garnier, Benjamin Rippert, Stéphane Dri Altersempfehlung: ab 12