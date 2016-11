ARTE 21:50 bis 23:30 Drama Missbrauch F, D, B 2013 2016-12-08 02:05 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eines Morgens wacht Maud, eine Filmregisseurin mittleren Alters, auf und spürt, dass ihr Körper zur Hälfte gelähmt ist. Im Krankenhaus fällt sie ins Koma. Als sie wieder aufwacht, ist sie hilflos. Ihr Geist ist wach, doch ihr Körper wird zum Gegenstand der Medizin. Allmählich bessert sich ihr Zustand und sie wird entlassen. Abgesehen von gelegentlichen Besuchen ihrer Familie ist Maud überwiegend alleine. Im Fernsehen sieht sie ein Programm mit dem verurteilten Millionenbetrüger Vilko, der aus dem Gefängnis entlassen wurde und durch einen Coup, bei dem er 135 Millionen ergaunert hatte, eine Berühmtheit wurde. Vilko ist zwar ein Krimineller, aber er hat eine unbestreitbare Ausstrahlung. Als Maud ihn trifft, findet sie in ihm die Besetzung für die Hauptrolle ihres nächsten Films der aber letztendlich nie entstehen wird. Denn Maud verfällt dem Betrüger, der sie wie eine Kirchenmaus ausnimmt. Obwohl ihr bewusst ist, dass er sie betrügt, kann sie sich nicht dagegen wehren. Denn Vilko und seine Familie, die sich um Maud kümmert, bringen eine nie gekannte Freude in ihr Leben. Vilkos Frau Andy wird ihr zur Schwester und Mutter. Obwohl eigentlich sie, die bekannte Regisseurin, die dominante Figur sein müsste, sieht Maud hilflos ihrem finanziellen Ruin entgegen. Denn letztlich bringt nur ihr Untergang ihr die Freiheit zurück - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabelle Huppert (Maud Schoenberg) Kool Shen (Vilko Piran) Laurence Ursino (Andy) Christophe Sermet (Ezzé) Ronald Leclercq (Gino) Fred Lebelge (TV-Moderator) Tristan Schotte (Antoine) Originaltitel: Abus de faiblesse Regie: Catherine Breillat Drehbuch: Catherine Breillat Kamera: Alain Marcoen Musik: Didier Lockwood