ARTE 13:45 bis 15:50 Abenteuerfilm D'Artagnans Tochter F 1994 2016-12-09 13:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In jungen Jahren war der Musketier D'Artagnan ein vielbeschäftigter Mann; zu beschäftigt, um sich um die Erziehung seiner unehelichen Tochter Eloïse zu kümmern. Also brachte er das kleine Mädchen in einem provenzalischen Nonnenkloster unter, wo es über die Jahre zu einer temperamentvollen jungen Frau heranwuchs. Das beschauliche Leben im Konvent nimmt ein jähes Ende, als ein Trupp bewaffneter Männer, unter der Führung einer geheimnisvollen Frau in Rot, das Gebäude stürmt. Eigentlich sind die Eindringlinge nur auf der Suche nach einem entlaufenen Sklaven, doch als Eloïse eine vom Blut des Verfolgten befleckte Wäscheliste findet, vermutet das abenteuerlustige Mädchen hinter dem harmlosen Stück Papier eine geheime Botschaft. In Männerkleidung macht sie sich auf nach Paris, um ihren Vater um Hilfe bei der Aufklärung des vermeintlichen Komplotts zu bitten. Auf dem langen und gefährlichen Weg trifft Eloïse den mittellosen Dichter Quentin, welcher sich unsterblich in sie verliebt und ihr nicht mehr von der Seite weicht. In Paris angekommen, findet sie ihren Vater als einen bei der Krone in Ungnade gefallenen, mittellosen alten Mann vor. Dieser will nichts von einer Verschwörung wissen, aber mit viel Überredungskunst gelingt es Eloïse doch, D'Artagnan von der Echtheit der verschlüsselten Nachricht zu überzeugen. Gemeinsam mit ihrem Vater und dessen alten Musketierfreunden Porthos, Aramis und Athos macht sich die junge Heldin auf, das angebliche Komplott zu vereiteln. Doch wie es der Zufall so will, decken die Recken dabei eine echte Verschwörung auf - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophie Marceau (Eloise d'Artagnan) Philippe Noiret (D'Artagnan) Claude Rich (Herzog von Crassac) Sami Frey (Aramis) Jean-Luc Bideau (Athos) Raoul Billerey (Porthos) Charlotte Kady (Eglantine de Rochefort) Originaltitel: La fille de d'Artagnan Regie: Bertrand Tavernier, Riccardo Freda Drehbuch: Jean Cosmos, Michel Léviant, Bertrand Tavernier Kamera: Patrick Blossier Musik: Philippe Sarde Altersempfehlung: ab 12