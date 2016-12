National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:50 Dokumentation Löwin auf der Flucht F 2012 2016-12-02 05:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Bald nachdem wir Manyari, Königin ihres Rudels, kennen gelernt haben, verhält sie sich ebenso ungewöhnlich wie mutig. Sie verlässt das Schutzgebiet ihres Clans und begibt sich mit ihren Jungen auf eine gefährliche Odyssee. Sie wagt diesen Schritt, weil sich zwei junge Löwen bei ihrem Rudel herumtrieben. Wenn es ihnen gelänge, das Rudel zu übernehmen, würden sie Manyaris Junge töten. Draußen in der Wildnis, ohne den Schutz der Männchen ihres Rudels, und ohne dass ihre Schwester ihr bei der Jagd hilft, ist Manyari gezwungen, große Risiken einzugehen. Schwer verletzt, muss sie ihren Mut fast mit dem Leben bezahlen. Ihre Jungen hungern und treiben sich gefährlich nahe am Gebiet der beiden jungen Löwen herum. Während Manyari für das Überleben ihrer Jungen kämpft, wird jeder ihrer Schritte von der Anwesenheit dieser plündernden Nomaden überschattet. Sie wissen, dass Manyari da draußen ist und sie wollen unbedingt, dass sie zurückkommt. Doch die Königin im Exil ist vor allem eine selbstlose Mutter, die weiterhin gefährliche Risiken eingeht, um ihren Jungen einige weitere Monate wertvolle Lebenszeit zu sichern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lioness In Exile