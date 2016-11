National Geographic Wildlife 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Löwen vom Karibasee F 2013 2016-12-02 04:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Tief im Herzen Afrikas liegt das Tal des Sambesi. Zum Flusssystem gehört ein riesiger See mitten in der Wildnis, an dessen Ufern sich ein wahrer Garten Eden erstreckt. Hier leben die drei Löwen Takunda, Gombwe und Zindoga. Sie sind zwar bald ausgewachsen, müssen aber noch viel lernen, um jeder für sich ein großer Löwenkönig zu werden. Vor allem gilt es, eine enge und starke Verbindung zum ortsansässigen Rudel aufzubauen, das bislang von der Löwin Nobuhle angeführt wird. Die drei jungen Männchen sind fest entschlossen, ihre Gene an möglichst viele Weibchen weiterzugeben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Lakeshore Killers