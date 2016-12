National Geographic Wildlife 15:15 bis 16:05 Dokumentation Tierische Freaks Zu Wasser USA 2010 2016-12-02 08:00 Stereo 16:9 HDTV Merken In der ersten Episode taucht "Tierische Freaks" in die Welt der schrägen Unterwasserbewohner ein. Zu den merkwürdigsten Geschöpfen der Tiefsee gehört zweifelsohne der sogenannte Glaskopffisch. Wie bereits der Name vermuten lässt, ist die Schädeldecke dieser gespenstischen Kreatur durchsichtig. Dem Glaskopffisch ermöglicht das allerdings einen Rundblick vom Feinsten, denn er kann die Linsen seiner Augen problemlos rotieren lassen und wird so auch auf Beute aufmerksam, die über oder unter ihm schwimmt. Ein weiterer ziemlich freakiger Unterwasserbewohner ist der Plattwurm, der sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane aufweist. Und nicht zuletzt wäre da ein Tintenfisch, der sich bei Gefahr als Felsbrocken tarnen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Weirdest