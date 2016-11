National Geographic Wildlife 08:45 bis 09:35 Dokumentation Tierische Eroberer Kojoten-Armee SA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Kojoten haben sich an die Ausbreitung des Menschen perfekt angepasst. In den Städten Nordamerikas finden die Wildhunde alles, was sie zum Überleben brauchen. Mülltonnen und Deponien halten einen unerschöpflichen Nahrungsvorrat bereit, Verstecke gibt es im Überfluss und die einzigen natürlichen Feinde der Kojoten - Wölfe - verirren sich nur selten in menschliche Ansiedlungen. Oft attackieren Kojoten auch Nutztiere, die in ihren Gehegen eine leichte Beute für die agilen Jäger sind. Angriffe auf Menschen sind zwar selten, endeten aber in mindestens einem Fall tödlich. Wissenschaftler und Behörden suchen mittlerweile nach neuen Strategien, um die von den Kojoten ausgehende Gefahr einzudämmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Invaders

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 244 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 100 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:15

Seit 64 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 44 Min.