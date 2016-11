Disney XD 09:25 bis 09:45 Jugendserie Mighty Med - Wir heilen Helden Die Doppelgänger USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Als zwei Doppelgänger von Kaz und Oliver im Mighty Med auftauchen und auch noch in das Team aufgenommen werden, werden die echten Kaz und Oliver natürlich misstrauisch. Zu Recht, denn die beiden arbeiten in Wahrheit für Dr. Wrath, dem sie wieder zu voller Macht verhelfen wollen. Werden die zwei Freunde ihre bösen Zwillinge aufhalten können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Steven Perry (Kaz) Jake Short (Oliver) Paris Berelc (Skylar Storm) Devan Leos (Alan Diaz) Tiffany Abney (Messmera) Harrison Boxley (Gulliver) Elliott Carr (Chaz) Originaltitel: Mighty Med Regie: Stephen Engel Drehbuch: Kenny Byerly

