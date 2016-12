Universal Channel 21:00 bis 22:35 Komödie Vicky Cristina Barcelona USA, E 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im sonnigen Barcelona verbringen die Amerikanerinnen Vicky (Rebecca Hall) und Cristina (Scarlett Johansson) gemeinsam ihren Urlaub. Zwar scheint die Zukunft der verlobten Vicky gewiss, dagegen Cristinas nach einer Trennung offen, doch beide haben nur ein Ziel: Sie suchen das Abenteuer - und finden es bei einem romantischen Wochenend-Idyll mit dem großspurigen Künstler Juan (Javier Bardem). Doch dann taucht dessen Exfreundin (Penélope Cruz) wieder auf.

Eine sommerliche Dreiecksbeziehung verleiht Woody Allens beschwingter Urlaubskomödie Flügel. Ganz unbeschwert reihen sich die Themen Kunst, Essen und Sex wie an einer Perlenkette auf. In dem in leuchtenden Farben fotografierten Barcelona läuft das Star-Ensemble zu Hochform auf. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Scarlett Johansson (Cristina) Rebecca Hall (Vicky) Javier Bardem (Juan Antonio Gonzalo) Penélope Cruz (Maria Elena) Patricia Clarkson (Judy Nash) Kevin Dunn (Mark Nash) Chris Messina (Doug) Originaltitel: Vicky Cristina Barcelona Regie: Woody Allen Drehbuch: Woody Allen Kamera: Javier Aguirresarobe Altersempfehlung: ab 6