Die Geheimnisse der Geschichte Ted Kaczynski - Genie und Wahnsinn USA 2007 Ted Kaczynski soll zwischen Ende der 70er und Mitte der 90er Jahre mit Hilfe von Briefbomben drei Menschen getötet und 23 verletzt haben. Jahrelang fahndete das FBI nach einem Durchschnittsamerikaner. Doch sie mussten schließlich feststellen, dass der Gesuchte in Wahrheit Mathematikgenie ist und ein Studium in Harvard absolviert hat. Der brillante Kaczynski neigte allerdings zu schwer nachvollziehbaren Entschlüssen. Seit 1998 sitzt er lebenslänglich im Hochsicherheitsgefängnis von Florence, Colorado. "Die Geheimnisse der Geschichte" enthüllt die Hintergründe einer bizarren Verbrechensserie. Originaltitel: History's Secrets