National Geographic 12:15 bis 13:10 Dokumentation Mega Breakdown - Recycling XXL Die Wiedergeburt eines Supertrucks USA 2009 Dolby 16:9 HDTV Merken Der Volvo FH12 Globetrotter gehört zu den beliebtesten LKWs Europas, wenn es darum geht, große Mengen an Gütern über die Straße zu transportieren. Doch auch ein Super-Truck kommt in die Jahre, und so begleitet "Mega Breakdown" das Ende eines FH12 mit der Kamera. Doch dieses Ende ist zugleich ein neuer Anfang. Denn nach der Zielvorgabe von Volvo müssen 90 Prozent des Fahrzeugs recycelt werden. Das ist auch nach einer Laufleistung von rund 200.000 Kilometern ohne Schwierigkeiten möglich. Schwedische Recycling-Experten nehmen den Truck komplett auseinander - von der 350-PS-Maschine bis zur 2,40 Meter hohen Fahrerkabine. Eins steht bereits fest: Nach seiner Wiedergeburt wird der LKW größer sein als zuvor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mega Breakdown - Recycling XXL

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 281 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:45 bis 12:45

Seit 50 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:00

Seit 50 Min. Shopping Queen

Dokusoap

VOX 11:55 bis 12:55

Seit 40 Min.