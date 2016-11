National Geographic 05:55 bis 06:40 Dokumentation I Wouldn't Go In There Geistervilla SIN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Das südkoreanische Hafenstädtchen Yeongdeok ist berühmt für seine Winterkrabben. Doch nicht nur die köstliche lokale Spezialität, sondern auch eine ominöse Villa sorgt über die Landesgrenzen hinaus für Gesprächsstoff. Treiben in dem verlassenen Gebäude tatsächlich Geister ihr Unwesen? Abenteurer RJ will es genau wissen: Auf der Suche nach der Wahrheit bricht der furchtlose Geisterjäger zu einer Mission nach Südkorea auf. Die Geschichte, die er bei seinen Recherchen ausgräbt, ist haarsträubender als alles, was er sich in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hätte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Wouldn't Go in There

