An Bord der Enterprise D rät Troi (Marina Sirtis) Commander Riker (Jonathan Frakes), sich Aufzeichnungen der letzten NX-01 Mission anzusehen. Auf dem Holo-Deck sieht er, wie Archer (Scott Bakula) und seine Crew sechs Jahre in der Zukunft zur Erde zurückkehren und der Charta der Föderation entgegensehen. Zuvor unternimmt die Enterprise allerdings einen Abstecher zum andorianischen Kommander Shran (Jeffrey Combs), dessen Tochter gekidnappt wurde.