Syfy 00:05 bis 00:50 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Grace USA 2004 Stereo 16:9 Merken Major Carter will an Bord der Prometheus eine Anomalie untersuchen. Doch dann taucht ein fremdes Schiff auf, und die Prometheus wird von einem heftigen Schlag erschüttert. Sam bricht bewusstlos zusammen. Als sie wieder erwacht, sind Crew und Fluchtkapseln verschwunden, und die Hülle des Schiffes droht zu brechen. Sam versucht die Prometheus zu stabilisieren, hat aber Probleme, wach zu bleiben. Plötzlich erscheinen ihr Daniel, Teal'C, O'Neill und ihr Vater, die ihr verschiedene Ratschläge geben. Zwischendurch taucht aber auch ein Mädchen namens Grace auf, das sie schließlich auf die rettende Idee bringt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (General George S. Hammond) Carmen Argenziano (Jacob Carter/Selmak) Ingrid Kavelaars (Major Erin Gant) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter F. Woeste Drehbuch: Damian Kindler Kamera: Jim Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16