Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Ferne Stimmen USA 1995 Stereo 16:9 Dr. Bashir weigert sich, einem Letheaner, medizinische Waren zu verkaufen. Kurz darauf erwischt er den Letheaner, beim Versuch die Ware zu stehlen. Der Ertappte greift Bashir an und der Doktor verliert das Bewusstsein. Als er aus dem Koma erwacht, erwartet ihn eine Überraschung: Er ist völlig allein auf Deep Space Nine. Bewohner und Crew haben die Station offenbar verlassen. Zudem beginnt der Doktor mit extremer Geschwindigkeit zu altern. Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Alexander Singer Drehbuch: Ira Steven Behr, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy