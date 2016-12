Syfy 15:10 bis 15:55 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Terra Prime USA 2005 Stereo 16:9 Merken T'Pol (Jolene Blalock), Trip (Connor Trinneer) und deren Tochter Elisabeth befinden sich in den Händen Paxtons (Peter Weller), dem Anführer der Isolationsbewegung. Er verlangt, dass alle Außerirdischen innerhalb von 24 Stunden die Erde verlassen, andernfalls will er das Sternenflottenkommando in San Francisco zerstören. Während Archer (Scott Bakula) versucht, T'Pol, Trip und ihre Tochter zu befreien, fällt Travis (Anthony Montgomery) auf seine alte Freundin Gannet Brooks (Johanna Watts) herein, die sich als Spionin auf die Enterprise hat einschleusen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Peter Weller (John Frederick Paxton) Jolene Blalock (T'Pol) Connor Trinneer (Charles "Trip" Tucker) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Marvin V. Rush Drehbuch: Judith Reeves-Stevens, Garfield Reeves-Stevens Kamera: Douglas Knapp Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12