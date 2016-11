Syfy 12:25 bis 13:15 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Daniels Träume USA 2004 Stereo 16:9 Merken Während sich Sam und der Cop Peter Shanahan immer näher kommen, träumt Daniel jede Nacht intensiv von seiner früheren Liebe Sarah. Da ihn die Träume misstrauisch machen, lässt er seinen Schlaf überwachen. Dabei zeigt sich, dass sich Osiris in Daniels Träume einklinkt, um die Stargate-Adresse der Verlorenen Stadt in Erfahrung zu bringen. Doch während Jack, Teal'C und Sam Daniels Schlaf überwachen, merken sie nicht, dass sie selbst ebenfalls beobachtet werden. Denn Peter möchte endlich herausfinden, was Sam ihm verschweigt, und gerät so plötzlich mitten in einen Kampf zwischen SG-1 und Osiris... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General George Hammond) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) David DeLuise (Pete Shanahan) Anna-Louise Plowman (Dr. Sarah Gardner/Osiris) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: William Waring Drehbuch: Damian Kindler Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16

