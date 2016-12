Kinowelt 03:35 bis 05:15 Drama Bessere Zeiten S 2010 Nach dem Roman von Susanna Alakoski 16:9 20 40 60 80 100 Merken Internationaler Kritikerpreis der Woche, Venedig Eines Morgens erhält Leena einen Anruf von einem Krankenhaus ihrer Heimatstadt. Ihre Mutter liegt im Sterben, sie soll sofort kommen. Doch Leena zögert. Sie hat lange damit gekämpft, ihre Kindheit hinter sich zu lassen, hat mit diesem Teil ihres Lebens eigentlich längst abgeschlossen. Mittlerweile hat sie eine eigene Familie und führt ein zufriedenes Leben mit ihrem Mann Johan und ihren beiden kleinen Töchtern. Doch Johan lässt Leena keine Ruhe und macht sich mit ihr und den Kindern auf den Weg zur Mutter. Es ist der Beginn einer Reise, während der Leenas Kindheitserinnerungen wieder aufleben. Erinnerungen an ihre Eltern, die ihre Hoffnungen auf eine glückliche Zukunft im Alkohol ertränkten und deren Streitereien immer mehr die kleinen Momente des Glücks zerstörten. Während Leena und ihr Bruder versuchten, ihr Leben zu meistern - jeder auf seine Weise: ihr Bruder, indem er sich in seine eigene Welt zurückzog, sie selbst, indem sie zwischen Schwimmwettkämpfen und Treffen mit ihrer besten Freundin den Schein der Normalität zu wahren versuchte. Eine Normalität, die nie existierte - was sie sich aber auch in ihrem jetzigen Leben noch nicht eingestehen will. Als Leena zum ersten Mal seit Jahren wieder ihrer Mutter gegenüber steht, ist sie jedoch gezwungen, sich mit den Schatten ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Noomi Rapace (Leena) Ola Rapace (Johan) Outi Mäenpää (Aili Moilanen) Ville Virtanen (Kimmo Moilanen) Tehilla Blad (Leena als Kind) Selma Cuba (Flisan) Rasmus Troedsson (Sten Hård) Originaltitel: Svinalängorna Regie: Pernilla August Drehbuch: Pernilla August, Lolita Ray Kamera: Erik Molberg Hansen Musik: Magnus Jarlbo, Sebastian Öberg Altersempfehlung: ab 16

