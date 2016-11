Kinowelt 22:50 bis 00:30 Komödie Whisky mit Wodka D 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Deutschen Filmpreis Der Schauspieler Otto Kullberg ist ein Mann, den die Frauen lieben und die Männer mögen. Gelegentlich trinkt er zu viel. Als er deshalb einen Drehtag seines neuen Films verpatzt und auszufallen droht, wird ein jüngerer Kollege engagiert, mit dem alle Szenen zur Sicherheit ein zweites Mal gedreht werden: Leo, der Produzent, will kein Geld verlieren. Otto Kullberg, ein Sprücheklopfer und Mittelpunktmensch, muss seine Rolle im Film behaupten, im Kostüm der 20er Jahre, als Mann zwischen zwei Frauen. Und er versucht, seine Rolle im Leben neu zu verstehen. Viele Filme zurück gab es eine Liebesgeschichte zwischen Otto und seiner Partnerin Bettina, die jetzt die Frau des Regisseurs ist. Geraten Kino und Wirklichkeit durcheinander? Im Duell der Darsteller will keiner verlieren. Alle lieben die Wahrheit und jeder lügt. Man soll übrigens Whisky mit Wodka nicht mischen. Mit der melancholischen Komödie "Whisky mit Wodka" knüpfen Regisseur Andreas Dresen ("Wolke 9") und Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase ("Solo Sunny") an ihre erfolgreiche Zusammenarbeit bei "Sommer vorm Balkon" an: Sensibel, mit Leichtigkeit und lakonischem Humor erzählen sie von Einsamkeit und Älterwerden, von Chancen und Träumen und von kleineren und größeren Lügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henry Hübchen (Otto Kullberg) Corinna Harfouch (Bettina Moll) Sylvester Groth (Martin Telleck) Markus Hering (Arno Runge) Valery Tscheplanowa (Heike Marten) Peter Kurth (Produktionsleiter Herbert) Karina Plachetka (Melanie) Originaltitel: Whisky mit Wodka Regie: Andreas Dresen Drehbuch: Wolfgang Kohlhaase Kamera: Andreas Höfer Musik: 17 Hippies, Günter Fischer Altersempfehlung: ab 12