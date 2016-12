Kinowelt 14:30 bis 16:15 Krimi Wonderland USA, CDN 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1981: Längst ist der ehemalige Pornostar John Holmes ganz unten angekommen: ein kokainschnupfendes Drogenwrack und von seiner Frau verlassen. Um an Geld für sich und seine minderjährige Freundin zu kommen, willigt er bei dem Vorschlag des Kleindealers Launius ein, den Drogenboss Nash - auch ein Freund von Holmes - auszunehmen. Kurze Zeit nach dem Überfall findet man in der Wonderland Avenue die furchtbar zugerichteten Leichen aller Beteiligten. Holmes steht im Mittelpunkt der polizeilichen Untersuchung, doch aufgrund von fehlenden Beweisen, können ihm die Wonderland-Morde nicht eindeutig nachgewiesen werden. "Wonderland" wurde in nur 18 Tagen abgedreht und basiert auf der wahren Geschichte der sogenannten "Wonderland" Morde aus dem Jahr 1981. Die Washington Post schreibt: "Ein Film dessen Auswirkungen auf den Zuschauer sich ebenso schlecht abwaschen lassen wie Blut." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Val Kilmer (John Holmes) Kate Bosworth (Dawn Schiller) Lisa Kudrow (Sharon Holmes) Josh Lucas (Ron Launius) Dylan McDermott (David Lind) Tim Blake Nelson (Billy Deverell) Christina Applegate (Susan Launius) Originaltitel: Wonderland Regie: James Cox Drehbuch: James Cox, Captain Mauzner, Todd Samovitz, D. Loriston Scott Kamera: Michael Grady Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 16