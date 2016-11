Kinowelt 08:10 bis 09:55 Drama Die bleierne Zeit D 1981 16:9 20 40 60 80 100 Merken 2 Deutsche Filmpreise 1 Goldener Löwe, Venedig Preis für die Beste Schauspielerin, Venedig FIPRESCI-Preis, Venedig Zwei Frauen in Deutschland, zwei Schwestern, geboren in Kriegsjahren, aufgewachsen in der "bleiernen Zeit" der 50er Jahre, engagieren sich mit der 68er Bewegung für eine neue Zeit. Sie tun das auf sehr unterschiedliche Weise und geraten dadurch in eine Gegnerschaft. Während Juliane, die ältere, den pragmatischen Weg geht und sich als Redakteurin einer engagierten Frauenzeitung für schrittweise Veränderung einsetzt, geht Marianne für diese Ziele in den politischen Untergrund. Als Marianne Jahre später gefasst und inhaftiert wird, erneuert sich bei Julianes häufigen Besuchen im Gefängnis das emotionale Band zwischen den Schwesternund als Juliane dann im Urlaub von Mariannes angeblichem Selbstmord erfährt, lässt sie die Sicherheit ihres bisherigen Lebens zurück, um im Alleingang die Umstände von Mariannes Tod aufzuklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jutta Lampe (Juliane) Barbara Sukowa (Marianne) Rüdiger Vogler (Wolfgang) Doris Schade (Mutter) Vérénice Rudolph (Sabine) Luc Bondy (Werner) Franz Rudnick (Vater) Originaltitel: Die bleierne Zeit Regie: Margarethe von Trotta Drehbuch: Margarethe von Trotta Kamera: Franz Rath Musik: Nicolas Economou Altersempfehlung: ab 16

