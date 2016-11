Kinowelt 06:20 bis 08:10 Tragikomödie Vincent, François, Paul und die anderen F, I 1974 Claude Néron 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die drei alternden Freunde Vincent, François und Paul, die die Wochenenden regelmäßig gemeinsam in Pauls Landhaus verbringen, sehen sich gleichzeitig mit diversen Krisen in ihrem Leben konfrontiert. Vincent, François und Paul sind langjährige und gute Freunde. Sie fahren regelmäßig am Wochenende in die französische Provinz, um sich in Pauls Landhaus zu entspannen. Denn alle drei haben im Alltagsleben erhebliche Probleme, die sie aber nicht miteinander teilen. Vincent lebt getrennt von seiner Frau Catherine, diese möchte die Scheidung. Sein Unternehmen geht Bankrott und seine Geliebte verlässt ihn auch. François, der erfolgreiche Arzt, wird von seiner Frau betrogen und Paul ist Schriftsteller und glücklich verheiratet, doch der Roman, an dem er schreibt, wird wohl nie vollendet werden. Alle drei versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Vor allem Vincent, dem die Scheidung mit Catherine mehr zusetzt als gedacht. Mit Unterstützung seines Angestellten und Freundes Jean schafft er es, seine verschuldete Firma zu verkaufen, und wagt einen Neuanfang. Doch eins wird sich niemals ändern, die Treffen in Pauls Landhaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yves Montand (Vincent) Michel Piccoli (François) Serge Reggiani (Paul) Gérard Depardieu (Jean) Stéphane Audran (Catherine) Marie Dubois (Lucie) Umberto Orsini (Jacques) Originaltitel: Vincent, François, Paul... et les autres Regie: Claude Sautet Drehbuch: Claude Sautet, Jean-Loup Dabadie Kamera: Jean Boffety Musik: Philippe Sarde Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:30

Seit 212 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 62 Min.