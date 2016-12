13th Street 00:15 bis 01:00 Krimiserie Law & Order Mögen die Kämpfe beginnen USA 2008 Stereo 16:9 Merken Als Börsenmakler Todd an inneren Blutungen stirbt, führen die Ermittlungen in die Straßenkampf-Szene und zu Todds letztem Gegner Vince (Ryan Brannan). Da der Kampf zwar illegal, aber einvernehmlich war, wird Vince allerdings auf Bewährung entlassen. Kurz darauf stirbt er bei einer Massenschlägerei, aber um die Verantwortlichen verurteilen zu können, muss McCoy (Sam Waterston) bei der Anklage kreativ werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cuttner) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Christopher McCann (Judge Colin Gerard) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Richard Sweren, Christopher Ambrose Kamera: William Klayer Musik: Mike Post