13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Maskenball USA 2015 Stereo 16:9 Merken In New Orleans herrscht Ausnahmezustand. Die Straßen der Stadt sind voller Menschen, die Mardi Gras feiern. Bei Special Agent Pride (Scott Bakula) und seinem Team ist von Karnevalsstimmung allerdings wenig zu spüren. Sie müssen in dem ganzen Trubel den Mord an Petty Officer Patrice aufklären, der von einem kostümierten Mann erstochen wurde. Privat macht sich Pride Gedanken um seine Tochter Laurel (Shanley Caswell). Er weiß nicht recht, wie er ihr seine nicht ganz einfache Beziehung zu seinem kriminellen Vater erklären soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) Stacy Keach (Cassius Pride) Daryl Mitchell (Patton Plame) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Sonya Winton, Jonathan I. Kidd Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk