Disney Cinemagic 18:15 bis 18:40 Trickserie Disneys Abenteuer mit Timon und Pumbaa Timon Hood / Für eine Handvoll Käfer USA 1995 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Frech-Feudale Quint will ganz Schrottingham für sich in Anspruch nehmen. Doch Timon und Pumbaa wollen das Land für die Tiere zurückgewinnen....- Timon gewinnt bei einem Poker-Spiel im Wilden Westen ein ganze Stadt. Die zwei Freunde beschließen, die City vor einem Bösewicht zu retten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lion King's Timon and Pumbaa Regie: Jeff De Grandis, Rob Laduca, Tony Craig Drehbuch: Robert Gannaway