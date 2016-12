Disney Cinemagic 15:25 bis 17:05 Fantasyfilm Eine zauberhafte Nanny GB, USA, F 2005 Tratto dal romanzo di: Christianna Brand Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die siebenköpfige Kinderschar des frischgebackenen Witwers und allein erziehenden Vaters Mr. Brown (Colin Firth) ist zu jeder Schandtat bereit! Ganze 17 Kindermädchen haben die Knirpse bereits in die kreischende Flucht geschlagen, als eines Tages mit Nanny McPhee (Emma Thompson) Nummer 18 auf der Matte steht. Und die hat genau das richtige Mittel im Gepäck, um sowohl die Kinder als auch den Herrn des Hauses zu bändigen: ein Quäntchen Magie! Das ungewöhnliche und unansehnliche Kindermädchen Nanny McPhee wird als letzte Hoffnung vom völlig verzweifelten Witwer Mr. Brown engagiert, um seine siebenköpfige Kinderschar endlich zu bändigen - und die konnte bisher schon 17 Haushälterinnen erfolgreich vergraulen. Das einst so traute Heim gleicht mittlerweile eher einem Tollhaus, als Nanny McPhee beginnt, das Chaos der sieben kleinen Satansbraten neu zu ordnen. Wo herkömmliche Erziehungsmethoden versagen, vermag das neue, furchtlose Kindermädchen immer noch ein überraschendes Ass aus dem Ärmel zu zaubern... und bändigt die kleinen Plagegeister mit magischen Mitteln! In diesen unterhaltsamen Film für die ganze Familie stellt Nanny McPhee, die Titelheldin, mit ihren haarigen Warzen, zusammengewachsenen Augenbrauen und einem extrem schief hervorstehenden Zahn ein enorm lustiger Widerpart von Mary Poppins dar. Die Oscargewinnerin und Drehbuchautorin Emma Thompson (Sinn und Sinnlichkeit) adaptiert Christianna Brands Kinderbücher über Nurse Matilda aus den Sechziger Jahren und schrieb sich selbst auch die Titelrolle von Nanny McPhee auf den Leib, die selbst die unartigsten Kinder mit einem Klopfen ihres magischen Spazierstocks bändigen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Thompson (Nanny McPhee) Colin Firth (Cedric Brown) Angela Lansbury (Großtante Adelaide) Kelly Macdonald (Evangeline) Celia Imrie (Selma Quickly) Imelda Staunton (Mrs. Blatherwick) Thomas Brodie-Sangster (Simon) Originaltitel: Nanny McPhee Regie: Kirk Jones Drehbuch: Emma Thompson Kamera: Henry Braham Musik: Patrick Doyle Altersempfehlung: ab 6