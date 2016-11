FOX 05:50 bis 06:35 Fantasyserie Sleepy Hollow Der Rattenfänger USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Ichabod und Abbie suchen in den Wäldern rund um Sleepy Hollow nach der entführten zehnjährigen Sarah Lancaster. Dort stoßen die beiden auf die Spuren des Rattenfängers, einer uralten dämonischen Kreatur, die seit Jahrhunderten die Mädchen der Familie Lancaster an ihrem zehnten Geburtstag entführt. Der Dämon zieht seine Kraft aus einer Flöte aus Knochen, diese wollen Abbie und Ichabod zerstören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Lt. Abbie Mills) Katia Winter (Katrina Crane) Morgan Hinkleman (Lancasters Tochter) John Noble (Henry Parrish) Orlando Jones (Captain Frank Irving) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Douglas Aarniokoski Drehbuch: Damian Kindler Kamera: Glen Keenan Musik: Robert Lydecker

