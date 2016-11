National Geographic People 06:15 bis 06:35 Dokumentation Hotel Shelbourne IRL 2014 2016-12-01 10:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Folge 1 begleitet die Angestellten des Shelbourne bei ihrer täglichen Arbeit. Zum ersten Mal überhaupt in der über 190-jährigen Hotelgeschichte wurde einem Filmteam exklusiv Zutritt für ausführliche Dreharbeiten genehmigt - hier, wo die anspruchsvollsten Gäste der Welt einen Service erwarten, der fünf Sternen gerecht wird. Etikette ist im Shelbourne das A und O. Aber auch sie will gelernt sein, wie die Serie eindrucksvoll belegt. Heute muss unter anderem ein Bankett für 120 Ernährungsexperten vorbereitet werden. Außerdem steht der Check-in eines prominenten Gastes an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Shelbourne

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:30

Seit 210 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 60 Min.