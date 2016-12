National Geographic People 00:00 bis 00:45 Dokumentation Berufe am Limit Südsee-Cowboys USA 2003 2016-12-01 04:30 Stereo 16:9 Merken Nick Pluker hat einen der gefährlichsten Jobs überhaupt. Er ist ein Südsee-Cowboy. Seine Herde: Thunfische, die er ständig vor den Attacken hungriger Haie verteidigen muss. NATIONAL GEOGRAPHIC hat das dramatische und höchst gefährliche Schauspiel auf hoher See erstmals mit einer Filmkamera festgehalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cheating Death