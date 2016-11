ATV 23:15 bis 01:20 Abenteuerfilm Der 13te Krieger USA 1999 Nach dem Buch von Michael Crichton Stereo 20 40 60 80 100 Merken Bagdad, 922: Poet Ahmed Ibn Fahdlan fällt wegen einer verbotenen Liebschaft beim Kalifen in Ungnade. Zur Strafe ernennt der Kalif den sensiblen Schöngeist zum Diplomaten und schickt ihn fort, um Kontakt zu den barbarischen Völkern des Nordens aufzunehmen. Schweren Herzens verlässt Fahdlan zusammen mit seinem Leibdiener Melchisidek die Kulturmetropole in Richtung Norden und stößt schon bald auf eine Horde wilder Wikinger. Unter der Leitung des charismatischen Kriegers Buliwyf haben sie sich zu einer Söldnertruppe zusammengeschlossen. Jetzt sind sie auf dem Weg zu ihrem neuesten Auftrag, der besonders unheimlich ist: Im Reich des Königs Hrothgar machen bei dichtem Nebel grauenhafte Menschenfresser unerbittlich Jagd auf ihre Opfer. Bislang war keiner von Hrothgars Kämpfern den dämonischen Angreifern gewachsen, also sollen Bulliwyf und seine elf hartgesottenen Hünen gegen sie antreten. Aber einem alten Orakel zufolge kann nur eine Schar von 13 Kriegern die blutrünstigen Menschenfresser besiegen. So wird der kultivierte Edelmann aus dem Morgenland kurzerhand von den Wikingern als dreizehnter Krieger rekrutiert. Und bald darauf findet er sich mitten im heftigsten Schlachtgetümmel wieder. Aber weder er noch seine ungeschlachten neuen Freunde ahnen, worauf sie sich da eigentlich eingelassen haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antonio Banderas (Ahmed Ibn Fahdlan) Diane Venora (Königin Weilew) Omar Sharif (Melchisidek) Vladimir Kulich (Buliwyf, der 1ste Krieger) Daniel Southern (Edgtho, der Schweigsame) Neil Maffin (Roneth, der Reiter) Dennis Storhøi (Herger, der Fröhliche) Originaltitel: The 13th Warrior Regie: John McTiernan Drehbuch: William Wisher, Warren Lewis Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12