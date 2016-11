ATV 02:30 bis 03:55 Actionfilm Ticker USA 2001 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Detective Ray Nettles muss den Tod seiner Familie verarbeiten und gerät auch beruflich ins Abseits. Als auch noch sein Partner bei der Jagd auf einen heimtückischen Bombenleger ums Leben kommt, will er diesen um jeden Preis zur Strecke bringen. Unterstützung erhält er dabei vom Sprengstoffexperten Frank Glass und seinem Team. Doch den Attentäter, der in der Lage ist ganze Häuserblocks in Schutt und Asche zu legen, festzunehmen, stellt sich als äußerst schwierig heraus. Als Nettles die Freundin des Terroristen fassen kann, setzt er sie schließlich als Lockvogel ein?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Sizemore (Detective Ray Nettles) Dennis Hopper (Alex Swan) Steven Seagal (Frank Glass) Jaime Pressly (Claire Manning) Norbert Weisser (Dugger) Peter Greene (Pluchinsky) Kevin Gage (Pooch) Originaltitel: Ticker Regie: Albert Pyun Drehbuch: Paul B. Margolis Kamera: Philip Alan Waters Musik: Serge Colbert Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 358 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 168 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 88 Min. Spur der Verwüstung

Actionfilm

Tele 5 01:35 bis 03:00

Seit 83 Min.