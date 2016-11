ATV 20:15 bis 22:25 Komödie Daddy ohne Plan USA 2007 2016-11-22 00:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der selbstverliebte Footballstar Joe Kingston steht vor einem entscheidenden Spiel, als die achtjährige Peyton an der Tür seiner Junggesellen-Designerwohnung klopft. Nach erstem Schock nimmt Joe den ungebetenen Gast, der sich als seine Tochter herausstellt, notgedrungen mit ins Trainingslager und später zur Eröffnung seines neuen Nachtclubs. Zuerst nur für eine gute Presse versucht er den liebenden Daddy zu geben. Doch dann merkt Joe, dass der kleine Wirbelwind ihm die Augen dafür öffnet, was im Leben wirklich wichtig ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne "The Rock" Johnson (Joe Kingman) Kyra Sedgwick (Stella Peck) Morris Chestnut (Travis Sanders) Roselyn Sanchez (Monique Vasquez) Madison Pettis (Peyton James) Hayes MacArthur (Kyle Cooper) Brian White (Jamal Webber) Originaltitel: The Game Plan Regie: Andy Fickman Drehbuch: Kathryn Price, Nichole Millard Kamera: Gregory Gardiner Musik: Nathan Wang