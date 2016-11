ATV 20:15 bis 22:20 Drama Draft Day - Tag der Entscheidung USA 2014 2016-11-20 00:40 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Für Sonny Weaver, General Manager der Cleveland Browns, geht es am Draft Day um alles. Der Tag, an dem die Football-Mannschaften ihre Spieler auswählen, soll nämlich auch über seine berufliche Zukunft entscheiden. Eigentümer der Cleveland Browns, Harvey Molina, setzt Sonny ein Ultimatum: Wenn die Saison nicht erfolgreich abgeschlossen wird, ist er seinen Job los. Der Weg zum Erfolg ist jedoch steiniger als erhofft. Denn während Weaver alles daran setzt gute Spieler für sein Team zu verpflichten, bangt eine ganze Stadt um ihr sportliches Ansehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Costner (Sonny Weaver Jr.) Jennifer Garner (Ali) Denis Leary (Coach Penn) Frank Langella (Anthony Molina) Sam Elliott (Coach Moore) Ellen Burstyn (Barb Weaver) Rosanna Arquette (Angie) Originaltitel: Draft Day Regie: Ivan Reitman Drehbuch: Scott Rothman, Rajiv Joseph Kamera: Eric Steelberg Musik: John Debney

