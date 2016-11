ATV 2 01:45 bis 04:05 Drama Mulholland Drive USA, F 2001 Stereo 20 40 60 80 100 Merken In der Hoffnung als Schauspielerin erfolgreich zu werden, zieht die naive Betty Elms in das Haus ihrer verreisten Tante nach Hollywood. Dort lernt sie eine mysteriöse Frau kennen, die nach einem Unfall ihr Gedächtnis verloren hat und sich Rita nennt. Betty verliebt sich in die attraktive Unbekannte und hilft ihr, die Erinnerung wiederzuerlangen. Die Suche nach Ritas wahrer Identität zieht beide Frauen in einen gefährlichen Strudel aus Intrigen, Sex und schließlich - Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Theroux (Adam Kesher) Naomi Watts (Betty Elms / Diane Selwyn) Laura Harring (Rita / Camilla Rhodes) Ann Miller (Catherine "Coco" Lenoix) Robert Forster (Detective Harry McKnight) Dan Hedaya (Vincenzo Castigliane) Mark Pellegrino (Joe) Originaltitel: Mulholland Dr. Regie: David Lynch Drehbuch: David Lynch Kamera: Peter Deming Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 16