ATV 2 01:00 bis 02:55 Komödie Zwei Singles in L.A. USA 1997 Stereo Nick und Gwen sind das perfekte Paar, geschaffen für ein romantisches Leben zu zweit. Soweit, so gut. Nur: Nick und Gwen sind nicht zusammen. Sie kennen einander zwar schon seit ihrer Kindheit und es knistert zwischen ihnen seit jeher ganz heftig, doch wie das Leben so spielt, kam immer etwas (oder jemand) dazwischen. So auch als sie sich nach Jahren mehr oder minder zufällig in L.A. wieder treffen. Diesmal ist das Problem egozentrisch, laut und äußerst extrovertiert: Die Rede ist von Francesca, Nicks Lebensgefährtin, einer Frau, die weiß, was sie will und was nicht und Gwen will sie nicht!. Schauspieler: Jeanne Tripplehorn (Gwen Moss) Dylan McDermott (Nick Dawkan) Sarah Jessica Parker (Francesca Lanfield) Jennifer Aniston (Debbie) Ken Olin (Gregory Haas) Christine Ebersole (Beebee Moss) Michael Tucker (Saul Moss) Originaltitel: 'Til There Was You Regie: Scott Winant Drehbuch: Winnie Holzman Kamera: Bobby Bukowski Musik: Terence Blanchard, Miles Goodman