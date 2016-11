ATV 2 20:15 bis 00:04 Actionfilm Das Phantom CDN, USA 2009 Nach der Comic-Vorlage "Comic Strip Superheroes" von Lee Falk 2016-11-21 00:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Das beschauliche Leben des jungen New Yorkers Chris Moore ändert sich schlagartig, als er von zwei Männern entführt wird, die ihm eröffnen, dass er in die Fußstapfen seines Vorfahren, dem berühmten Superhelden "Phantom" treten soll. Doch ihm bleibt kaum Zeit sich mit seiner neuen Identität anzufreunden, denn seine Gegner lassen nicht lange auf sich warten. Die verbrecherische Singh Bruderschaft versucht alles, um ihren neuen Erzfeind wieder loszuwerden. Mithilfe eines Computerprogrammes zwingt die Organisation ihren willenlosen Opfern deren Befehle auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Carnes (Chris Moore) Sandrine Holt (Guran) Cameron Goodman (Renny Davidson) Jean Marchand (Abel Vandermaark) Isabella Rossellini (Dr. Bella Lithia) Cas Anvar (Raatib Singh) Ron Lea (Detective Sgt. Sean Davidson) Originaltitel: The Phantom Regie: Paolo Barzman Drehbuch: Daniel Knauf, Charles H. Knauf Kamera: Pierre Jodoin Musik: Michel Corriveau Altersempfehlung: ab 12